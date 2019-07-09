ألمانيا ترفض دعوة أميركية لإرسال قوات إلى سوريا

2019/07/09 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رفضت ألمانيا يوم الاثنين دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحفي اعتيادي ”عندما أقول إن

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