2019/07/09 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC ارجع رئيس السن للجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، سبب التأخير في عدم انتخاب رئيس للجنة الى “التدخلات السياسية”، مشيراً الى ان رئاسة اللجنة لم تحسم الى الآن.وقال السهيل للمركز الخبري الوطني NNC، “نحن مستمرون برئاسة اللجنة”، مشيراً الى ان النائب علي الصجري لديه وجهة نظر بشأن مفهوم الاغلبية.وتابع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السهيل يكشف سبباً “أحبط” انتخاب رئيس للجنة النزاهة المركز الخبري الوطني.

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