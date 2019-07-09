2019/07/09 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مع ممثلي شركة كيا في العراق زيادة التعاون لتجميع سيارات الحمل والصالون الكورية.وقال مدير عام الشركة مظهر صادق سبع التميمي في بيان ، أن “ممثل شركة كيا في العراق قام بزيارة الى مقر الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات جرى خلالها مناقشة عدد من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعة تبحث مع شركة “كيا” تجميع السيارات الكورية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعة تبحث مع شركة “كيا” تجميع السيارات الكورية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).