2019/07/09 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارعين مغلقين شمالي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان لها ، أنه بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات ‏الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 4 ضمن المحلة 407 في الكاظمية شمال بغداد ‏وشارع 3 ضمن المحلة 314 في الأعظمية.وأضافت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع كتل كونكريتية وفتح شارعين مغلقين شمال بغداد النعيم نيوز.

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