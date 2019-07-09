السهيل يكشف سبباً

2019/07/09 | 10:44

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بغداد:سومر نيوز

ارجع رئيس الجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، سبب التأخير في عدم انتخاب رئيس للجنة الى "التدخلات السياس...

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