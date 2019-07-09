نائب عن البصرة: عدم استجابة عبد المهدي لطلبنا جعلنا محرجين أمام جمهورنا

2019/07/09 | 10:44

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بغداد:سومر نيوز

اعتبرت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي, الثلاثاء, عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لطلب نواب المحاف...

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