القبض على مسافر بحوزته 13 جواز سفر معدة للتهريب في منفذ الشلامجة

2019/07/09 | 10:44

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط مسافر ايراني بحوزته 13 جواز سفر معدة للتهريب في الشلامجة.

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