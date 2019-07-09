2019/07/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوعت أساليب المشاركين من مشاهير العالم بتحدي “غطاء الزجاجة” بطريقة فتحهم لها، لكن ‏ماريا كاري لم تستخدم أي عضو من جسدها مباشرة وفتحت الزجاجة بطريقة لم يتخيلها أحد.‏ وانضمت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري لتحدي “فتح غطاء الزجاجة” ونشرت الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام” موقعة بقولها “قبلت التحدي”.ويظهر الفيديو الغريب أن الفنانة أظهرت قدراتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماريا كيري تنضم لتحدي غطاء الزجاجة بطريقة لا تخطر على بال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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