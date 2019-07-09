2019/07/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيجتمع باللجان البرلمانية لتحديد الخلافات بقانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال الزيادي للمركز الخبري الوطني NNC، إن الحلبوسي سيتجمع بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا برؤساء اللجان البرلمانية كافة لتحديد الأمور الخلافية على قانون انتخابات مجالس المحافظات.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يعقد اجتماعاً لبحث “نقاط خلافية” في “اهم القوانين” المحلية المركز الخبري الوطني.

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