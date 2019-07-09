ايران تبلغ العراق بـــ رسالة واضحة ..

2019/07/09 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

صرحت طهران بشكل رسمي عبر تصريحات للخارجية الإيرانية، موضحة أن الحشد الشعبي لن يندمج في القوات المسلحة العراقية بالشكل الذي سوق له إعلاميا في العراق.

ولم تتحرج وزارة الخارجية الإيرانية من الإعراب، امس، عن تقييمها لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهيكلة قوات الحشد الشعبي وضمها للجي...

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