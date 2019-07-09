البرلمان العراقي يسعى إلى إجراء تعديل على قانون زراعة الأعضاء البشرية

2019/07/09 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى البرلمان العراقي لإجراء تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية، والعمل على الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية ،وخلق مساحة لبعض المرضى للعلاج في داخل العراق، شريطة حماية حقوق الطرفين، بدل الذهاب نحو الدول الأخرى لإتمام عمليات زراعة بعض منها، مع مراعاة الجانب القانوني والديني لها.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي في تصريح نقلته صحيفة “الصباح”، إن هناك قانون خاص لزراعة الاعضاء البشرية في العراق، ولكن مع الأسف بعض فقرات هذا القانون تصعب من عملية إجراء الزراعة داخل البلد، مؤكدا ضرورة تعديل بعض فقرات القانون لتسهيل عملية زراعة الأعضاء داخل المستشفيات الحكومية.

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