2019/07/09 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر علماء الآثار من أن أنقاض بومبي القديمة تخفي نحو 10 قنابل (على الأقل) غير منفجرة، أُسقطت في 24 أغسطس عام 1943 كجزء من الاستعدادات لغزو إيطاليا.وخلال الحرب العالمية الثانية، أسقط الحلفاء زهاء 165 قنبلة على الموقع الأثري الأسطوري، في 9 غارات جوية مختلفة.والآن، تقوم فرق من علماء الآثار العسكريين بالتنقيب في بومبي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنقاض بومبي تخفي قنابل لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقاض بومبي تخفي قنابل لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقاض بومبي تخفي قنابل لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).