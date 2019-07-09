النزاهة تضبط أسماء وهمية بقوائم تحويل الاجراء الى عقود بصحة بابل

وأضاف أنَّ "الأسماء التي قامت اللجنة بإضافتها تصل إلى قرابة (1000) اسم وهمي تم توزيعها بين المؤسسات الصحية والمستشفيات كافة، أضيفت خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (105 لسنة 2019)"، مشيراً الى ان "الفريق ضبط، خلال العملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، قوائم تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، والأوليات والأوامر الإدارية الخاصة بهم في مستشفى الحلة التعليمي العام، فضلاً عن ضبط قوائم الأسماء وأقراص الـ(CD)".
ونوه إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما استناداً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".انتهى/س
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