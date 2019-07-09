2019/07/09 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ ضبطت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، موظفين في دائرة صحة المحافظة، لقيامهما بإضافة أسماء وهمية في قوائم تحويل الأجراء اليوميين في الدائرة إلى صفة عقود.وقالت دائرة التحقيقات في بيان، إن "فريق عمل من شعبتي التحري والضبط ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى دائرة صحة المحافظة، قام بضبط رئيس لجنة تحويل الأُجراء اليوميين إلى عقود، إضافة إلى أحد أعضاء اللجنة، لقيامهما بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ من غير الأُجراء اليوميِّين للأعوام السابقة".

وأضاف أنَّ "الأسماء التي قامت اللجنة بإضافتها تصل إلى قرابة (1000) اسم وهمي تم توزيعها بين المؤسسات الصحية والمستشفيات كافة، أضيفت خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (105 لسنة 2019)"، مشيراً الى ان "الفريق ضبط، خلال العملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، قوائم تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، والأوليات والأوامر الإدارية الخاصة بهم في مستشفى الحلة التعليمي العام، فضلاً عن ضبط قوائم الأسماء وأقراص الـ(CD)".

ونوه إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما استناداً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط أسماء وهمية بقوائم تحويل الاجراء الى عقود بصحة بابل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط أسماء وهمية بقوائم تحويل الاجراء الى عقود بصحة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).