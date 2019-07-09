النهج الديمقراطي - لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

2019/07/09 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟أمل شعوب العالم في اليساريستعد النهج الديمقراطي ومعه العاملات والعمال وعموم الكادحات والكادحين في المغرب للإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين؛ ولقيت هذه المبادرة تجاوبا واستحسانا من الماركسيات والماركسيين، وخلقت نقاشا واسعا داخل الأوساط اليسارية.إن هذه الخطوة ليست نتيجة لرغبة ذاتية وليست تعبي......

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