نائب: الفلاحي سيتحمل هذه التبعات اذا ثبت التسجيل ضده

2019/07/09 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الثلاثاء، أن قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي سيتحمل تبعات كافة الاستهدافات إذا ثبتت التسجيلات ضده، مبينا ان الجهة التي حصلت على التسجيل الصوتي تمتلك ادلة ووثائق دامغة بصحته.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة التحقيقية تعمل بشكل مهني وحر وبتأني من اجل التأكد من صحة التسريب […]

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