2019/07/09 | 10:52

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جنرال الكتريك ترفد شبكة الكهرباء بالعراق ب 125 ميكاواط

أعلنت شركة جنرال الكتريك الاميركية، اليوم الثلاثاء، عن إضافة 125

ميكاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية في العراق في غضون ثلاثة أشهر.وقال مدحت المرعبي مسؤول الشركة في الشرق الأوسط في بيان، إن "الشركة

أضافت هذه الكمية من الطاقة في وقت قياسي مقدر بـ 3 أشهر، حيث تم شحن

المحرك واستبداله وتركيبه في محطة العمارة التي تعمل على تقنيات F9

المتطورة والخاصة بالشركة والتي تنتج ٥٠٠ ميكاواط".وأضاف المرعبي، أن "فريق عمل الشركة عمل مع نظرائه في وزارة الكهرباء

العراقية بأوقات إضافية من أجل إعادة التشغيل لمساندة وزيادة

الانتاجية في الطاقة الكهربائية والتي وصلت إلى أرقام قياسية".وأكد المرعبي، أن "الجهود مستمرة لصيانة المحركات والتأكد من تشغيلها

وخاصة في أوقات الذروة من فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعاً في درجات

الحرارة، موضحا أن "ملاكات الشركة مستمرة بالعمل وادامة وزيادة

الكفاءة في الإنتاج، بعد أن تمكنت ملاكات الشركة من ضمان تشغيل أكثر

من ١٨٠٠ ميكاواط خلال الفصل الحالي".

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