الدفاع توجز ما تحقق في عملية ” ارادة النصر ” في نينوى والانبار وصلاح الدين

2019/07/09 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع عن مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافات واوكار للارهابيين وعبوات ناسفة خلال عملية ( ارادة النصر) التي انطلق امس الاول في نينوى والانبار وصلاح الدين .وذكر بيان لوزارة الدفاع ” ان قوات قيادة عمليات نينوى وضمن عملية (إرادة النصر) وبمساندة أبطال طيران الجيش تمكنت من تدمير (16 ) مضافة، وتفجير (١١) […]

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