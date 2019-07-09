بسبب المضايقات ..أصحاب الدرجات النارية يحرمون من السير بعد العاشرة ليلاً

2019/07/09 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، مديرية شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء.وقال الدخيلي في بيان له , إنه “تقرر حظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء”.وأضاف , أن ” القرار جاء نتيجة لما يسببه …

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