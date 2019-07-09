“بالصور” بين جمر “الاركيلة” اللاهب وحرارة الصيف.. السفير التركي وزوجته على مائدة بغدادية

2019/07/09 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نشر السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز صورا له برفقة زوجته على حسابه في تويتر في أحد مطاعم بغداد.وظهر يلدز وهو جالس على مائدة بغدادية ويدخن ” الاركيلة” التي جمع بين جمرها اللاهب وحرارة الصيف المرتفعة.وكتب يلدز على حسابه :” في بغداد الحارة، مساء الصيف الممتع مع البغداديين القريبين على […]

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