انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

2019/07/09 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفعل تقلص توقعات إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن هبوط أسواق الأسهم كبح خسائر المعدن الثمين.

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