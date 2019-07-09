أسعار النفط تتراجع في ظل توترات التجارة

2019/07/09 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الطلب بعد أحدث مؤشرات على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن الخام يلقى الدعم من احتمال وقوع نزاعات في الشرق الأو

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