جنرال الكتريك تضيف 125 ميغاواط للشبكة الكهربائية العراقية في غضون 3 اشهر

2019/07/09 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة جنرال الكتريك الاميركية، الثلاثاء، أنها أضافت 125 ميغاواط الى الشبكة الكهربائية في العراق في غضون ثلاثة اشهر.

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