هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب حدود محافظة البصرة

2019/07/09 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت الحدود في محافظة البصرة"، مبينا، انه" كما سجلت الهيئة من يوم امس الى الان (29)هزة أرضية ارتدادية في منطقة مسجد سليمان غرب ايران".وأضاف البيان، أن" المراقبة مستمرة من قبل قسم الرصد الزلزالي في المنطقة”، داعية المواطنين إلى “اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا الزلزالية".انتهى..م.م

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