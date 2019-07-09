باريس سان جيرمان يستنكر غياب نيمار عن تدريبات الفريق دون اذن

2019/07/09 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للنادي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" تم استدعاء نيمار لحضور التدريبات اليوم الاثنين لاستئناف استعدادات الفريق هذا الموسم"، مبينا، الا ان" نيمار لم يحضر في المكان والزمان المتفق عليه ولم يحصل على إذن من النادي للغياب".واوضح بيان النادي، انه" وعليه تشجب الإدارة هذا الفعل وستتخذ إجراءات مناسبة ضده"، مؤكدا، ان" هذه الواقعة، تدل على نية اللاعب في مغادرة باريس سان جيرمان".انتهى..م.م

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