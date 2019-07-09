التمرد سلاح برشلونة الجديد في الميركاتو

2019/07/09 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أكثر من مُجرد ناد" شعار لطالما تغنى به جماهير برشلونة، لقوة الفريق في استقطاب أي اسم يريده، وارتداء شعار البلوجرانا، لكن في السنوات الأخيرة بدأت

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