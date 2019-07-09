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الدفاع تعلن فتح مراكز لتلقي طلبات المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات


الدفاع تعلن فتح مراكز لتلقي طلبات المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات
2019/07/09 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

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