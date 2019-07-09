حرب الحرائق في العراق

2019/07/09 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر السامرائي بين فترة وأخرى يصحو العراقيون على مصيبة جديدة، وجديد هذه المصائب الحرائق التي تشهدها الحقول الزراعية في محافظات شمال العراق منذ أكثر من شهر بالتزامن مع موسم الحصاد،...أكمل القراءة ←

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