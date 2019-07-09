نجيرفان بارزاني يزور فرنسا غداً الأربعاء

2019/07/09 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

يزور رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، يوم غد الأربعاء، فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يجري، يوم غد الأربعاء، زيارة رسمية الى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.

وأضاف أن “بارزاني وماكرون سيبحثان العلاقات الثنائية بين اقليم كردستان وفرنسا ، والوضع في المنطقة وعدد من المواضيع الاخرى ذات الاهتمام المشترك”، مبينا ان “الزيارة تأتي بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.

وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني الى فرنسا منذ انتخابه رئيساً في 10 من حزيران الماضي.

KKK

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