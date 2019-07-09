2019/07/09 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء عن فتح مراكز استقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات، وسيتم نشر اسماء المراكز على مواقع الوزارة الاكتروني، بحسب بيان رسمي تلقته “خطوة برس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تفتح مراكز استقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات وكالة خطوة برس.

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