وزارة الداخلية: أكثر من 125 مليار دينار قروض لمنتسبين وأشخاص وهميين في شرطة الأنبار

2019/07/09 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، صرف أكثر من مئة وخمسة وعشرين مليار دينار، كقروض مصرفية لمنتسبين ولأشخاص وهميين في مديرية شرطة الأنبار، بكتب وتأييدات مزورة خلافاً للضوابط والتعليمات.

وذكر مكتب المفتش العام في بيان، ان عملية الاكتشاف جاءت بناءً على أمر المفتش العام جمال الأسدي, لمكتبه في محافظة الأنبار، بتدقيق حسابات مديرية شرطة المحافظة، حيث أظهر التدقيق قيام مصرف الرشيد بمنح قروض مصرفية لمنتسبينً في شرطة الأنبار، بناءً على تأييدات استمرار بالخدمة وبالراتب الاسمي من قبل المديرية.

وأظهر التدقيق، أن المنتسبين لا تنطبق عليهم الشروط، لكن المديرية زودتهم بكتب تأييد مخالفة لتلك الشروط والضوابط, واشار البيان الى ان اللجنة اعدت تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنته التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير حسابات مديرية شرطة الأنبار، ومدير ادارتها، ومدير القانونية فيها، لمعرفة حيثيات القضية، والمتورطين بهدر المال العام، بغية تقديمهم للقضاء، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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