2019/07/09 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء، مديرية شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء.وقال الدخيلي في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه انه “تقرر حظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء”.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تمنع سير الدرجات النارية بعد الساعة العاشرة مساء المركز الخبري الوطني.

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