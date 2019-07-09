ترانزيت اكثر من مليار دولار من السلع عبر منفذ باشماق

2019/07/09 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مصلحة الجمارك في محافظة كردستان "بختيار رحماني بور" انه وخلال الثلاثة اشهر الاخيرة تم ترانزيت ۴۲۸ الف و ۸۰۲ طن من السلع والبضائع بقيمة مليا...

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