يقاتل ببندقيته أم بکرشه؟!

2019/07/09 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب التصريحات المثيرة للسخرية والاستهزاء والتي أدلى بها مستشار الامن الوطني العراقي، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، لقناة الجزيرة، والتي کشف فيها أن العراق ابلغ الولايات المتحدة...أكمل القراءة ←

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