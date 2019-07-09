ابو مهدي المهندس يزور قيادة عمليات نينوى للاطلاع على سير عمليات إرادة النصر

2019/07/09 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الثلاثاء، قيادة عمليات نينوى للاطلاع على سير عمليات إرادة النصر.يذكر ان قوات الحشد الشعبي والجيش انطلقت صباح امس الاول الاحد بعملية “إرادة النصر” لملاحقة عناصر داعش في الصحراء التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين بمساحة تزيد على 30 الف كم2 وصولا للحدود العراقية السورية […]

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