2019/07/09 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم البرلمان العراقي إجراء تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية وهي الأولى من نوعها لتنظيم هذه العمليات بما يتناسب مع حجم التطور في مجال الطب، والعمل على الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية وخلق مساحة لبعض المرضى للعلاج في داخل العراق شريطة حماية حقوق الطرفين بدل الذهاب نحو الدول الأخرى لاتمام عمليات زراعة بعض منها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يعتزم وضع تشريعات للحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية النعيم نيوز.

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