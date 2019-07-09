2019/07/09 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الثلاثاء، عن وجود مخطط اميركي لاغتيال قيادات في الحشد الشعبي في المحافظة، مشيرا الى ان بعض الجواسيس وضعاف النفوس سربوا معلومات عن تواجد الحشد الشعبي منذ عام.وقال مصلح في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جهات دولية تخطط لاغتيال قيادات في الحشد الشعبي عبر عملاء او من خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصلح يكشف عن مخطط أميركي لاغتيال قيادات بالحشد بواسطة “جواسيس”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصلح يكشف عن مخطط أميركي لاغتيال قيادات بالحشد بواسطة “جواسيس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).