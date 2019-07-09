الدفاع تعلن فتح مراكز الاستقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات

2019/07/09 | 11:08

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء (9 تموز 2019)، عن افتتاح مراكز الاستقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد وا...





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