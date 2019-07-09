2019/07/09 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة بغداد النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، عن تقديم كتلته “قانون العاصمة” الى الحكومة لفك التقاطع في عمل المحافظة والامانة.وقال العطواني للمركز الخبري الوطني NNC، إن “قانون العاصمة قدم من مجلس النواب الى مجلس الدولة وهو الان لدى الحكومة لمراجعته”، مشيراً الى ان القانون سيعمل على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع لإنهاء لفك التقاطع بين محافظة بغداد والأمانة عبر “قانون العاصمة” المركز الخبري الوطني.

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