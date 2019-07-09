2019/07/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشهد تطبيق واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، وأحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم، هذا العام مجموعة كبيرة من التحديثات لتحسين كفاءته لا شك أنها ستسعد كثيرين.فقد ضمّن تطبيق واتساب العديد من المزايا والخصائص الجديدة في آخر تحديثاته، مثل الحد من إعادة توجيه الرسائل ومزايا التعرف على الوجه Face ID أو التعرف على بصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتساب 2019 8 تحديثات طال انتظارها قبل نهاية العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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