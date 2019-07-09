الشرطة يلاقي النجف بالقوة الضاربة

2019/07/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اختتم فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي تحضيراته لمواجهة فريق النجف التي ستقام على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الجولة الـ16 من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.وقال المدرب المساعد للفريق هيثم الشبول في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الفريق سيدخل المباراة وهو يمتلك كل اسلحته بتواجد جميع اللاعبين ضمن القائمة […]

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