2019/07/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الانباء السورية سانا أن وحدات الجيش كثفت ردها الناري على اعتداءات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية ضد مقرات ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات التابعة له.وتعتدي المجموعات الإرهابية بشكل متكرر بالقذائف الصاروخية على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في القرى والبلدات الآمنة بريف حماة كان آخرها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف ناري مكثف للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف ناري مكثف للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف ناري مكثف للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).