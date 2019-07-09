مصدر امني لـ

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

دمرت قوات الحشد الشعبي، 14 مضافة تابعة لعصابات داعش الارهابية في الصحراء الغربية الممتدة من القائم الى نينوى جنوبي الحضر.

وقال المصدر الذي

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