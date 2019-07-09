للعراق فقط.. برلين ترفض طلب واشنطن بإرسال قوات برية ألمانية لسوريا

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رفضت الحكومة الألمانية طلب الولايات المتحدة بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا في إطار مهمة مكافحة تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن

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