من كيسنجر إلى كوشنر.. المأساة والمهزلة

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان ماركس يحب أن يكرّر عبارة هيغل “الأحداث التاريخية والشخصيات الكبيرة تكرّر نفسها مرتين”، ولكنه كان يضيف من عنده أن المرّة الثانية

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