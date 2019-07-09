2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل تعزيز مكانته في ولايته الثانية التي فاز بها، عمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تركيز سياسته الخارجية في منطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في صراع صامت على النفوذ.. مخالب الصين تهدد الهند) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في صراع صامت على النفوذ.. مخالب الصين تهدد الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).