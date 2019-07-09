وفد فلسطيني يزور العراق الاثنين المقبل

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة الشرق الاوسط عن أشتية قوله، ان" هناك وفداً وزارياً سيتوجه إلى العراق يوم الاثنين المقبل من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون".وأضاف أن" الزيارة تأتي بتوجيه من الرئيس محمود عباس لفتح كل ما هو ممكن من آفاق للتعاون وتعزيز العمق العربي في الاستراتيجية الرامية للانفكاك من التبعية التي فرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي".انتهى..م.م

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