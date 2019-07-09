البرلمان يعتزم مناقشة قانون زراعة الاعضاء البشرية

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي، في تصريح لصحيفة "الصباح"، ان" هناك قانونا خاصا لزراعة الاعضاء البشرية في العراق، ولكن ومع الاسف بعض فقرات هذا القانون تصعب من عملية إجراء الزراعة داخل البلد وهذا ما يدفع المرضى الى تحمل مبالغ مالية عالية لغرض إجرائها خارج العراق، فضلاً عن أساليب الغش والخداع التي يتعرض لها المريض أثناء السفر ما لا يضمن حمايته صحيا خاصة بما يتعلق بزراعة الكلى وقرنية العين وغيرها من الأعضاء الأخرى التي تتم زراعتها خارجاً".واضاف، انه" لقد ارتأينا وفق أطر قانونية وشرعية تعديل بعض فقرات القانون لتسهيل عملية زراعة الأعضاء داخل المستشفيات الحكومية وحماية المريض وحق المتبرع والحد من عملية الاتجار بالأعضاء البشرية التي اتخذها البعض غطاء للمتاجرة غير المشروعة وأخذ متبرعين خارج البلد أو الى إقليم كردستان لإجراء العمليات".واكد، على ان" التعديلات على قانون زرع الاعضاء البشرية هي لضبط عملية التبرع والزراعة بشكل قانوني داخل العراق وحماية صحة المرضى وحق المتبرع".انتهى..م.م

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