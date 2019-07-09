كتلة الصدر تستبعد المعارضة على غرار تيار الحكمة

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

استبعد النائب عن تحالف سائرون رائد جاهد، اليوم الثلاثاء، اللجوء الى المعارضة على غرار تيار الحكمة الوطني، مشيراً الى أن كتلته ستواصل انتقادها للحكومة لحين تحسن أدائها.

وقال جاهد إن “القوى السياسية التي ذهبت للمعارضة لها الحق في تحديد مواقفها ورسم سياساتها وفق تحليلاتها وتقديراتها”، مشيراً الى أن ذلك “يعتبر تطوراً في الاتجاهات السياسية بما يسهم في بناء العملية السياسية وتحسين مواقف الحكومة”.

وأضاف أن “سائرون لديها مواقف من الحكومة وهذه المواقف تتضمن ملاحظات لتحسين مسار الحكومة، ولدينا بعض الملاحظات على رئيس الوزراء”.

وتابع جاهد “لكن تحالف سائرون لم يصل حتى الان لموقف المعارضة، كما وصل إليه التيار الحكمة الوطني”، لافتاً الى أن “الاداء القادم للحكومة سيحدد المواقف المستقبلية لسائرون”.

وتابع “كتلة سائرون ستمارس النقد سواء في مقاعدنا في مجلس النواب، أو مناصبنا المختلفة على أداء عمل الحكومة لحين تحسن أدائها”.

وكان تحالف سائرون قال في وقت سابق إنه لن يشترك في حكومة تقوم على اساس “المحاصصة”، معتبراً ان خيار المعارضة هو “الافضل” من الاشتراك بحكومة لا تخدم الشعب.

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