الاعلام الامني تكشف مجريات الصفحة الثالثة من عملية “إرادة النصر”

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مجريات اليوم الثالث من عملية “إرادة النصر” التي انطلقت صباح الاحد لتطهير مناطق غربي البلاد من بقايا داعش بإتجاه الحدود العراقية السورية.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “بعد أن حققت الصفحتين الأولى والثانية من عملية “إرادة النصر ” أهدافها المرسومة، […]

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