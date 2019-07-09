الدفاع تعلن مجمل نتائج عملية إرادة النصر

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن مجمل نتائج عملية “إرادة النصر” في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “أبطال قيادة عمليات نينوى وضمن عملية (إرادة النصر) وبمساندة أبطال طيران الجيش من تدمير (٩) مضافات، وتفجير (١١) عبوة ناسفة، والعثور على […]

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